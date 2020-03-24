Yön ve işaret levhalarını çalanlar yakalandı
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Jandarma, Pozantı, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Yön ve işaret levhalarını çalanlar yakalandı

Mersin'de karayollarına ait yön ve işaret levhalarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

24.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:58
Yön ve işaret levhalarını çalanlar yakalandı

Mersin'de karayollarına ait yön ve işaret levhalarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, D-750 Karayolu Tarsus-Pozantı istikameti Çamalan Mahallesi mevkisinde attıkları devriye sırasında bir arabadan şüphelenerek, durdurdu. Araba içinde bulunan 2 kişinin GBT'sini yapan ekipler, araç içerisinde de arama yaptı. Yapılan aramada karayollarına ait 15 adet yön ve işaret levhası ele geçirildi. Yapılan araştırmada levhaların yerinden sökülerek çalındığını belirleyen ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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