YÖN TABELASINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
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YÖN TABELASINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, otoyolda kontrolden çıkıp, yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Dilek (55) ve yanındaki Umut Acar (21) yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar (47) yaralandı.

AKSARAY'da, otoyolda kontrolden çıkıp, yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Dilek (55) ve yanındaki Umut Acar (21) yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar (47) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motoru yerinden fırladı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Niğde otoyolunun Aksaray'ın Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a giden Mehmet Dilek yönetimindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ile ön lastiği yerinden koptu. Kazada sürücü Mehmet Dilek ile otomobildeki Umut Acar araçta sıkışarak yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar ise yaralandı. Yaralı Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YÖN TABELASINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YÖN TABELASINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YÖN TABELASINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YÖN TABELASINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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