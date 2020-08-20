Yön tabelasına çarpan motosikletli, 29 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti
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Yön tabelasına çarpan motosikletli, 29 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak, devrildi.

Yön tabelasına çarpan motosikletli, 29 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti
20.08.2020 23:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:34
BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Niyazi Zambak (60), kaldırıldığı hastanede 29 saat sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan sürücü Niyazi Zambak'ın kontrolünü kaybettiği 16 AFU 687 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak, devrildi. Kazada sürücü Zambak, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zambak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

29 SAAT SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Niyazi Zambak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 29 saat sonra hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


- Bursa

Kaynak: DHA

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