BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

22.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:59

Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Cem Haney (21) yaralandı.

Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Cem Haney (21) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, İnegöl- Alanyurt yolunda Diş Hastanesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl ilçe merkezi yönüne giden Cem Haney'in kullandığı 16 AHV 032 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırımdaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası ve motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Sürücü Haney, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:59:56. #1.15#
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