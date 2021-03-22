BURSA Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Cem Haney (21) yaralandı.
Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Cem Haney (21) yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, İnegöl- Alanyurt yolunda Diş Hastanesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl ilçe merkezi yönüne giden Cem Haney'in kullandığı 16 AHV 032 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırımdaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası ve motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Sürücü Haney, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ