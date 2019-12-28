28.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:40

Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla Ankara'da kurulan Yön Sanat Tiyatro ekibi, Kayseri'de sahne aldı.

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte topluluk, "Dava Kudüs" adlı tiyatro oyununu izleyicilerin beğenisine sundu.

Şehir Tiyatrosunda sahnelenen oyunun senaristliğini Seda Demirtaş yaptı.

Yön Sanat Tiyatro ekibinin, başta tiyatro olmak üzere resim, müzik, el sanatları ve dans atölyelerinde 132 dezavantajlı bireye ücretsiz eğitim vererek topluma yeniden kazandırdığı belirtildi.

Kaynak: AA