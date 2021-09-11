Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1 - Haberler
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Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- Ankara'nın Çankaya ilçesinde yön levhasına çarpan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- Ankara'nın Çankaya ilçesinde yön levhasına çarpan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan Ankara'ya gelen 06 TRU 17 plakalı Pamukkale Turizme ait otobüs, kontrolden çıkıp yön levhasına çarptı. Otobüs daha sonra yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1 kişi öldü 20'si yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1

Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1

Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1

Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1
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Haber: Yön levhasına çarpan otobüs yandı: 1 ölü, 20 yaralı - 1 - Haberler
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