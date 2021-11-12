Yön levhasına çarpan hafif ticari araç parçalandı; sürücü ağır yaralı

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, yön levhası direğine çarparak, parçalanan hafif ticari aracın sürücüsü Furkan Uzun (20), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çavdarhisar- Emet kavşağında meydana geldi. Gediz yönüne giden Furkan Uzun yönetimindeki 26 ACR 176 plakalı hafif ticari araç, kavşaktaki yön levhasının direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile parçalanan araçtan çıkarılan sürücü Uzun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Furkan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.?