Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Haberler » 3. Sayfa » Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı - Haber

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadıKARAMAN - Karaman'da gece meydana gelen kazada yön levhasının demir direğine ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:05

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

- Karaman'da gece meydana gelen kazada yön levhasının demir direğine ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Otogar Kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasının demir direğine çarptı. Kazada adeta ok gibi direğe saplanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hasan Binici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.