Yön levhalarını tahrip eden kişiler aranıyor

22.09.2019 15:50

Ordu'da yollardaki yön levhalarına zarar veren kişi ya da kişiler aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye ilçesindeki bazı mahalleleri gösteren yön levhalarına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu üzerlerindeki yazıların neredeyse tamamı okunmayacak şekilde tahrip olan levhalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Öte yandan yetkililer, levhalara zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA