Yomra ilçesinin içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Yomra'nın içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Yomra'nın içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 ilçenin tamamında olduğu gibi son yıllarda hızlı nüfus artışı yaşayan Yomra ilçesinin sağlıklı içme suyu ve altyapı ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü eliyle son 2 yılda ilçeye 85 kilometrelik içme suyu hattı, 13 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandıran Büyükşehir Belediyesinin, ilçenin en büyük sorunu olan sağlıklı içme suyu problemini de büyük oranda ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Yomra arıtma tesisini modernize ederek geçen yıl devreye alan TİSKİ Genel Müdürlüğünün, yaklaşık 20 bin nüfus ve ilçenin 7 mahallesine eskiye oranla 10 kat daha kaliteli içme suyu sağladığı vurgulanan açıklamada, TİSKİ'nin, geçen yıl mayıs ayında yapımına başladığı 2 depo ve 2 bin 600 metrelik yeni isale hattını da tamamlayarak ilçenin büyük bir kısmının içme suyu sorununu ortadan kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un her bir ilçesine temiz içme suyu ve sağlıklı bir altyapı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zorluoğlu, önem sırasına göre tüm ilçelerin ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirde yaşanan her su kesintisinde en büyük sorunu Yomra ilçesi yaşıyordu. Devreye aldığımız içme suyu depolarımız ve yeni isale hattımız ile artık bu soruna son veriyoruz inşallah. Bu hafta itibarıyla hattın tüm bağlantıları yapılıp, depolara su verilmeye başlanacak. Yomra ilçemizin içme suyu sorunu yüzde 90 oranında çözüme kavuşturduk. Yaklaşık 104 milyon liralık bütçesi ve günlük 200 bin metreküp arıtma kapasiteli Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisini gelecek yıl devreye aldığımızda da Ortahisar ve Yomra ilçelerimizin 47 mahallesine memba kalitesinde su vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk