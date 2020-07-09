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Yomra'da şantiyede sel anı görüntülendi
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Yomra'da şantiyede sel anı görüntülendi

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle bir yol şantiyesini sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu.

Yomra'da şantiyede sel anı görüntülendi
09.07.2020 07:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 07:43

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle bir yol şantiyesini sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı. 

Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin Gülyurdu Mahallesi'nde yol şantiyesi sel suları altında kaldı. Şantiyede çalışan 15 işçi, selin geldiğini son anda fark ederek araçlarına sığındı. Şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı. 

Kaynak: DHA

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