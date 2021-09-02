Yomra'da sağanak yağış etkili oldu

Yomra'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı.

Yomra'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı.

Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yağış sonrasında Gürsel, Kayabaşı, Kömürcü ve Taşdelen mahallelerindeki bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalarla tüm yolların gün içerisinde ulaşıma açılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz