Yomra'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.



Sağıroğlu, bir tesiste düzenlenen toplantıda, yeni yılda gerçekleştirilecek hizmetleri istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.



Muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sağıroğlu, şunları kaydetti:



"Mahallerimize hizmet götürme yolunda elimiz, gözümüz, kulağımız. Onlar bizim temsilcilerimiz. Biz Yomra Belediyesi olarak bugüne kadar hem muhtarlarımızla hem de teşkilatımızla ortak çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız örnek çalışmalarımızın yanında eksiklerimiz de vardır. İnşallah yeni yılda bu eksiklerimizi de tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Asfaltlama ve betonlama olarak 4 mahallemizde eksik kalan ana arterimiz var. Onları da tamamlayıp, 25 mahallemizin tümünün asfalt ve betonlamasını tamamlayacağız."



AK Parti İlçe Başkanı Avni Adanur ise muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldiklerini belirterek, "Meclis üyesi bir kardeşiniz olarak ilçe başkanı oldum. Yani, içinizden birisiyim. Yapılan çalışmaları ve eksiklerin neler olduğunu biliyorum." dedi.



Muhtarların önemine dikkati çeken Adanur, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere verdiği değer ortadadır. Sizlerin düşünceleri bizim için değerlidir. Belediyemiz ve teşkilatımızın ortak çalışmalarıyla tüm mahallelerimize ayrım yapmadan hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Her sıkıntıda ben de başkanım da yanınızdadır." diye konuştu.