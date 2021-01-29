Yomra Belediyesinden "4 mevsim Yomra" temalı fotoğraf yarışması
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Yomra Belediyesinden "4 mevsim Yomra" temalı fotoğraf yarışması

29.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:52
Yomra Belediyesinden

Yomra Belediyesi, "4 mevsim Yomra" temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Yomra Belediyesi, "4 mevsim Yomra" temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, fotoğraf yarışmasında katılımcıların yıl sonuna kadar Yomra ilçe sınırları içinde çektikleri fotoğrafların yer alacağı aktarıldı.

Katılımcıların, Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden sisteme yükleyeceği fotoğrafların son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğu vurgulandı.

Seçili kurul tarafından 22 Aralık'ta fotoğrafların değerlendirileceği, sonuçların ise 24 Aralık'ta açıklanacağı kaydedildi.

Birincinin 5 bin, ikincinin 4 bin, üçüncünün ise 3 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada, ayrıca mansiyon ve belediye özel ödülü ve sergilemeye layık görülen eserlere de ödül verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra'yı kültür ve sanat çalışmaları ile anılan bir merkez haline getirmek için bu tür çalışmalara hız vereceklerini aktardı.

Yarışması ile dört mevsim boyunca Yomra'nın her köşesinin fotoğraflanmasını amaçladıklarının altını çizen Bıyık, şunları kaydetti:

"Yomra'mızın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile yaşam alanlarının fotoğraf ile belgelenmesi, ciddi bir Yomra arşivi oluşması için bu yarışmayı düzenliyoruz. Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserleri bir kitapçık haline de getireceğiz. İlçemizin kültür ve sanat aktiviteleri ile daha sık gündeme gelmesini istiyoruz. Bu amaçla kültür sanat faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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