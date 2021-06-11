Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli olay yerine gelerek Bıyık'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırı olayının saat 08.00 civarında, Başkan Bıyık'ın belediye binasına girdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

Belediye binasına isabet eden kurşunların, olay yeri inceleme ekiplerince incelendiğini belirten Ustaoğlu, "Çok şükür Belediye Başkanımıza isabet eden herhangi bir mermi yok. Tüm ekiplerimiz şu an detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız." dedi.

Ustaoğlu, görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğunu, olay yerinin etrafındaki kamera kayıtlarının incelendiğini ifade ederek, "Tüm detaylarıyla arkadaşlarımız incelemeleri yapıyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız. Kimlikle ilgili net bir bilgi yok şu anda. Tekrar başkanımıza geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık da yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah." dedi.

Şüphelinin eşkali belirlendi

Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a Belediye Binası önünde aracından indiği sırada silahlı bir saldırı meydana geldiği belirtildi.

Ölen ya da yaralanan olmayan saldırı ile ilgili çok yönlü araştırma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki kamera kayıtları ışığında eşkali belirlenen faili arama çalışmaları hemen başlatılmıştır. Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Bıyık'ın bankamatiklerin bulunduğu alanda duran aracından cep telefonu ile konuşarak indiği, aracın biraz gerisinde bekleyen kişinin ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Saldırıyı azmettiren kişi gözaltına alındı

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada saldırıyı azmettiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin kimlik bilgilerinin de tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Saldırı olayının bir süre önce Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bıyık: "Bugün kalleşçe bir suikast girişimi ile karşı karşıya kaldım"

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bugün kalleşçe bir suikast girişimi ile karşı karşıya kaldım. Allah'ın izni ile yara dahi almadım." ifadesini kullanan Bıyık şunları kaydetti:

"Saldırının direkt öldürmek amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Ben devletimizin azametine ve hukukun üstünlüğüne her zaman inanmış bir Türk evladıyım. Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımız konuyla ilgili tahkikatı derinlemesine sürdürüyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkacağına ve suçluların adalet önünde hesap vereceğine yürekten inanıyorum."

Bıyık, soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili şimdilik başka bir açıklama yapmayacağını belirterek, "Arayan soran, destek ve dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. Yoğunluktan ötürü telefonlarınıza ve mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Olayın siyasi bir malzeme yapılarak ilçemizin gündemine taşınmasını asla istemiyorum. Devletimizin ilgili kurumları, zamanı geldiğinde gerekli açıklamaları yapacak, ayrıntılar mutlaka kamuoyu ile paylaşılacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Zanlı yakalandı

Kaçan zanlı H.A. (28), Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Soylu'nun açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirmişti.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı sayın Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik