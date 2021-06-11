Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandı.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı

TRABZON - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandı.

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 28 yaşındaki H.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.K.'nın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınırken, ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon ile olayın zanlısı H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Son dakika haber: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi
Son dakika haber: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı! 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı! 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Merih Demiral Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:07:02. #1.16#

title