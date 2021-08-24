Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi
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Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi Nesli tükenmekte olan Sansar kent merkezine indi.

Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi

ARDAHAN - Nesli tükenmekte olan Sansar kent merkezine indi.

Ardahan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansarlar, gece karanlığında şehir merkezinde görüntülendi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen sansarlar cadde ortasında dolaşırken görüntülendi.

Karagöl mahallesinde gece saat 11.30 civarında apartmanının karşında bulunan harabe evin etrafında dolaşan sansar ailesini fark eden Morkoç, cep telefonu ile bu anı görüntüledi. Morkoç, "Şehir merkezinde sansarlar dolaşıyor. İnsanlar sokağa çıkmayınca sakinleşen ortamdan faydalanan Sansar ailesi ve diğer hayvanlar sokaklarda rahat rahat dolaşabiliyor." dedi.

Cadde ortasında dolaşırken görüntülenen sansarlar daha sonra harabeye dönen bir evin arazisine girerek gözden kayboluyor.

Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi
Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi
Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi
Yolunu şaşıran sansar ailesi şehre indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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