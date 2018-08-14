Yolunu Şaşıran Eşeğin İmdadına Yardımsever Genç Yetişti

Çine-Muğla Karayolu'nda mahsur kalan bir eşek yardımsever bir gencin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Hızla akan trafikte ve askıda kaldığı orta refüşden kurtarılan eşek yolun karşısında kendisini bekleyen arkadaşları ile gözlerden kayboldu.

Çine Barajı Seyir Tepesi yakınlarında otlaması için bahçeye bırakılan eşeklerden biri bahçeden çıkıp karayoluna girdi. Zaman zaman hem kendisini hem de yoldan geçen araçları tehlikeye düşüren eşek yoldan çıkamadı. Trafiğin oldukça yoğun olduğu ve karayolunda çarpılmaktan korkan eşek daha sonra yolun ortasındaki bariyerden atlayarak kaçmak isteyince askıda kaldı. Bir süre bu şekilde bekleyen eşeği bu sırada otomobili ile Muğla'dan Aydın istikametine gitmekte olan Serdar Bozoğlan, aracını sağa çekip mahsur kalan eşeğin yardımına koştu.

Önce trafiği kesen Serdar Bozoğlan, daha sonra eşeği arka ayaklarından kaldırıp askıda kaldığı orta refüjden kurtardı. Yardımsever gencin uzun uğraşları sonucu kurtarılan eşek yeniden özgürlüğüne kavuşup yolun karşısında kendisini bekleyen diğer eşeklerle otlamaya gitti. - AYDIN