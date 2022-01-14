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Yolunu kaybeden vatandaşların yardımına jandarma yetişti

Yolunu kaybeden vatandaşların yardımına jandarma yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Selendi ilçesinde güzergahlarını karıştırıp araçlarının yakıtı bitince yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa Selendi ilçesinde güzergahlarını karıştırıp araçlarının yakıtı bitince yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Kayseri'den Selendi ilçesinde bulunan bir mağazaya kamyonetiyle malzeme getiren Kadir Başdemir (30) ve beraberindeki Kadir Başdemir (48) ile Mustafa Başdemir isimli vatandaşlar dönüş yolunda navigasyon yöntemiyle gitmek isterken yollarını kaybetti. Köprübaşı istikametine giren kamyonetin Turpçu Mahallesi mevkiinde yakıtı bitti. Geç saatlerde yolda kalan vatandaşlar, yakıtlarının bitmesi ve yollarını kaybetmeleri nedeniyle 112 Acil ihbar hattından yardım talebinde bulundu. Vatandaşların çağrısı üzerine Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen olay yerine intikal ederek, şahısların aracına yakıt ikmali yaptırdıktan sonra gidecekleri güzergaha kadar eşlik etti. Gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, jandarmaya teşekkür etti. - MANİSA

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