Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı
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Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı

11.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:39

-Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı Sivas'ta, doğal yaşam alanında yiyecek bulmakta zorlanan tilki şehir merkezine indi.

-Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı

SİVAS - Sivas'ta, doğal yaşam alanında yiyecek bulmakta zorlanan tilki şehir merkezine indi. Vatandaşların ve araçların arasında dolaşan tilki görenleri hayrete düşürdü.

Sivas'ta aç kalan tilki, doğal yaşam alanından çıkarak merkeze indi. Aç kalan tilki, kent merkezi Bağdat Caddesinde bulunan Halil Rıfat Paşa kavşağına kadar geldi. Yolda yiyecek arayan tilkiyi orada bulunan vatandaşlar fark etti. Tilki bir süre vatandaşlar ve arabaların etrafında gezinip yiyecek bulmaya çalıştı. Karayoluna giren tikli bir ara ezilme tehlikesi de yaşadı. Umduğunu bulamayan tilki, etrafta gezinip yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Bu ilginç anlara şahit olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, cep telefonları ile tilkinin yanına yaklaşarak fotoğraf çekti.

Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı
Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı
Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı
Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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