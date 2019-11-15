'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti
Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor. Osmanlı makam müziğini keşfeden grubun repertuarında Batının ve Doğunun geleneksel müzikleri yer alıyor. İştar ile Lyon'da buluştuk.
15.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:01
Fransız grup Ishtar (İştar), diğer kültürleri keşfetmek için Batı'dan Doğu'ya seyahate çıktı.
Osmanlı-Türk makam müziğiyle tanışan grubun repertuarında geleneksel müzikler yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com