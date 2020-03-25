Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, polis evine bıraktı SİVAS'ta alışveriş yapmak için çıktığı sokakta yolunu kaybeden Seher K.'yi (90) polis ekipleri evine bıraktı.

SİVAS'ta alışveriş yapmak için çıktığı sokakta yolunu kaybeden Seher K.'yi (90) polis ekipleri evine bıraktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarıya çıkmaması kuralına rağmen Seher K., dışarıya çıktı. Seher K., bir süre sonra evine dönmek isterken yolunu kaybetti. Kadını çarşıda görenler polise haber verdi. Evini kaybettiğini söyleyen Seher K., çevredeki esnaf tarafından tabureye oturtularak dinlendirildi. Olay yerine gelen polis, Seher K.'yı ekip aracına bindirerek evine götürdü.

- Sivas

Kaynak: DHA