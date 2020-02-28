Yolun sonu

28.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:14

Çin’in yüzme ikonu Sun Yang, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından, doping kontrolü esnasında şiddet kullanarak kanıtları imha etmeye çalışması nedeniyle sekiz yıl spordan men cezası aldı. CAS, 2018’ün eylül ayında yaşanan bu olay sonrasında Yang’ın cezasını bugün açıkladı.

Çin’in ilk olimpik yüzme şampiyonu Sun Yang’ın alacağı ceza iki yıl ila sekiz yıl arasında olacaktı. 2014 yılında doping testleri pozitif çıktığı için üç ay ceza almış olan yüzücü, maksimum sınırdan ceza aldı ve cezanın uzunluğundan ötürü Sung’un kariyeri neredeyse son buldu.

28 yaşındaki yüzücü, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmayı ve oyunlar sonrasında emekli olmayı planlıyordu. Yang, hâlâ İsviçre Federal Mahkamesi’ne başvurabilir ve orada nihai karar verilene kadar bugün açıklanmış kararın askıya alınmasını talep edebilir.

Sung, bu ağır cezaya rağmen önceki madalyalarını elinde bulunduracak. Çinli sporcunun kariyerinde 12 dünya şampiyonası altını, birer dünya şampiyonası gümüş ve bronz madalyası; üç olimpiyat altın, iki olimpiyat gümüş ve bir olimpiyat bronz madalyası bulunuyor.