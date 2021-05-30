Yolun sağında duran araca çarptı: 6 yaralı

Burdur'un Askeriye köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin yolun sağ tarafında duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Burdur'un Askeriye köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin yolun sağ tarafında duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Burdur-Isparta Karayolu Askeriye köyü mevkiinde Isparta'ya seyir halinde olan 09 SA 112 plakalı otomobilin sürücüsü Necati E., yine aynı istikamette yolun sağ tarafında duraklama halinde olan Faris M.H.'nin kullandığı 07 EIL 58 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, aynı araçta bulunan Necati E. (25), Serpil K. (32) ve Barış K. (34) ile diğer araçta bulunan Faris M.H. (24), Hısam M.M.A.A (32) ve Rıma A. (51) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı