Yolun karşısında geçmek isteyen anne ve kızına araç çarptı
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Yolun karşısında geçmek isteyen anne ve kızına araç çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde hızlı seyir ettiği iddia edilen araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.

Beylikdüzü'nde hızlı seyir ettiği iddia edilen araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.

Kaza, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, hızla gelen bir araç fren yapmasına rağmen duramayarak o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Yerde 50 metre fren izi vardı"

Kaza anlarını gören ve aracın hızla geldiğini belirten esnaf Gürkan Öncel, "İki kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yoldan gelene araç hızlı bir şekilde geliyordu. Kadınları görünce durmaya çalıştı ama yaklaşık 50 metre boyunca fren yapmasına rağmen duramadı. Tabii duramayınca kadınlara çarptı ve o etkiyle arabanın ön çamı ve dikiz aynası kırıldı. Kadının kızı hafif şekilde yaralandı ama kadının kafasından ağır şekilde yaralıydı. Biz su falan verdik kadınlara, daha sonra ambülans geldi ve hastaneye götürdü" dedi.

"Daha birkaç ay önce bir öğretmene araba çarptı ve hayatını kaybetti"

Daha önce de aynı yerde kazaların olduğunu belirten Tacettin Akyürek, "Anne ve kız geldiler yaya geçidine ama araba hızlı geldiği için duramadı. Burada sürekli bu şekilde kazalar gerçekleşiyor. Daha geçtiğimiz aylarda bir öğretmene yine burada araba çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Bu durumun düzeltilmesi için acilen yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Yolun karşısında geçmek isteyen anne ve kızına araç çarptı
Yolun karşısında geçmek isteyen anne ve kızına araç çarptı
Yolun karşısında geçmek isteyen anne ve kızına araç çarptı
Yolun karşısında geçmek isteyen anne ve kızına araç çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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