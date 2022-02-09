Son dakika haberleri: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HÜLYA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hülya Türkmen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
BURSA (DHA) - Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hülya Türkmen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sol şeritteki otomobilin çarptığı Türkmen'in havalanarak, yolda da sürüklendiği anlar yer aldı.