Son dakika haberleri: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HÜLYA ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haberleri: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HÜLYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hülya Türkmen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

BURSA (DHA) - Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hülya Türkmen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sol şeritteki otomobilin çarptığı Türkmen'in havalanarak, yolda da sürüklendiği anlar yer aldı.

Son dakika haberleri: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HÜLYA ÖLDÜ

Son dakika haberleri: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HÜLYA ÖLDÜ

Son dakika haberleri: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HÜLYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türkmen, Bursa, Güncel, Haberler

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