Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kadının otopsi işlemleri tamamlandı
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kadının otopsi işlemleri tamamlandı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kadının otopsi işlemleri tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadının otopsi işlemleri tamamlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadının otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeleri ailelerine teslim edilen Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı'nın (73) cenazeleri defnedilmek üzere köylerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa S. (59) idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki komşu Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı'ya (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şengül ve Nazikar Sarı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan iki kadının cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan talihsiz kadınların cenazeleri ikindi namazını müteakip Yalnızçam köyünde toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kadının otopsi işlemleri tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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