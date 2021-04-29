Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı İsmigül Bilican (44) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı İsmigül Bilican (44) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün İnegöl'e bağlı Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Salim (27) yönetimindeki 16 KRF 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmigül Bilican'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bilican, sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bilican'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; İsmigül Bilican'ın yolun karşısına geçmek için yürüdüğü, otomobilin çarpması sonucu yerde kaldığı anlar yansıdı.


Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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