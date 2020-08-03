Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı: 1 yaralı MANİSA'nın Kula ilçesinde akraba ziyareti yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet Duran (66) ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde akraba ziyareti yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet Duran (66) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, D300 karayolu üzerinde oturan akrabalarına bayram ziyareti yapan Ahmet Duran, karşı şeritte park halinde duran otomobilin yanına geçmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Duran'a, Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde olan M.A.A. yönetimindeki 45 K 4228 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duran, orta refüjdeki su kanalına düşerek ağır yaralandı.

Kaza yapan aracın sürücüsünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duran, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Duran, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.A.A. ise Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA