Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

100 Karayolu Silivri Semizkumlar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu Silivri Semizkumlar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15: 00 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Semizkumlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen 76 yaşındaki Nilüfer B.,seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaşlı kadına ilk müdahale yoldan geçen bir doktor tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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