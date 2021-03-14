Son dakika haberleri... Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı
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Son dakika haberleri... Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

14.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:22

Son dakika haberine göre Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı Kaza anı kameraya yansıdı Arnavutköy'de yolun karşısına geçen yaşlı adama otomobil çarptı.

Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Kaza anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolun karşısına geçen yaşlı adama otomobil çarptı. 78 yaşındaki adam hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Mart Cuma günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Cebrail Kuşbay, isimli adam yolun karşısına geçerken, Ürdün asıllı Qusad Majed Murshed Alsharif yönetimindeki 29 RP 383 plakalı otomobil sürücüsü çarptı. Çarpma sonucu yaşlı adam sürüklenirken, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, sürücü adli makamlara sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı
Son dakika haberleri... Yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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