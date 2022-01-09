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Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısızotomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KARABÜK (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

KARABÜK - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısızotomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yalçın K.idaresindeki 43 UR 115 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Mücahit Kaygısızisimli gence çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Kaygısız'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yalçın K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

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