Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye araba çarptı... Kaza anı kamerada



DENİZLİ - Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye araba çarptı. Kazada yaralanan genç kız gözyaşlarına boğulurken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Pamukkale Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7. sınıf öğrencisi Hare B.'ye maliye'ye ait Turan T. yönetimindeki 20 DF 115 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenciye çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Telefonla konuşan ve sık sık arkadaşlarının da teselli ettiği yaralı öğrenciye öğretmenleri de teselli etti. Hare B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.