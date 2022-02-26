YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI - Haberler

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YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kızın ölümden döndüğü anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis, kazadan sonra soruşturma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen küçük kız, bulvar üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. İddiaya göre ayağında kırık meydana gelen kıza çevrede bulunan vatandaşlar ve çarpan otomobil sürücüsü ilk müdahalede bulundu. Küçük kız, sağlık görevlileri tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde genç kıza aracın hızla vurması ve sürücünün bir süre sonra durması yer aldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Muratpaşa, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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