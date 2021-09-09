YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
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YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kıza hafif ticari araç çarptı.

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kıza hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu savrularak kafasını kaldırıma çarpan kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Nene Hatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koştu. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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