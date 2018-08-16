Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otobüsün altında kalarak can verdi...Feci kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye gelen Ayşe Aydın (42), otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hareket halindeki otobüsü fark etmedi. Yola çıktığı sırada otobüsün çarpması sonucunda yerde metrelerce sürüklenen Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.