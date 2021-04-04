Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 25 AZ 141 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdülsamet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi burada devam eden Abdülsamet A.'nın sağlık durumunun ciddiyeti hala devam ederken, o kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. - İSTANBUL

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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