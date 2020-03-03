Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Yozgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

03.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:10
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hasan E. yönetimindeki 66 DE 202 plakalı otomobil, - Yozgat kara yolu mevkisinde babası ile yolun karşısına geçmeye çalışan Şerifenur K'ye (10) çarptı.

Yaralı çocuk, çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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