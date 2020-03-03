Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
Yozgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Yozgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Hasan E. yönetimindeki 66 DE 202 plakalı otomobil, Sorgun - Yozgat kara yolu Şehir Hastanesi mevkisinde babası ile yolun karşısına geçmeye çalışan Şerifenur K'ye (10) çarptı.
Yaralı çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA