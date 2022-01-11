Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı

FIRAT, MALATYA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa yük pikabı çarptı, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhittin T.'ye sürücüsü öğrenilemeyen yük pikabı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Muhittin T., olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sık sık kazalar yaşanıyor

Fırat Mahallesi'nde, Çermik ilçesi ve Adıyaman'ı Şanlıurfa'ya bağlayan Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında sık sık kazalar yaşanıyor. Buna tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi. - ŞANLIURFA