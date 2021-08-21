Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sabah saatlerinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük çocuğa araba çarptı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün sabah saat 08.30 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi Ayazma mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Abdulkadir P."ye caddeden geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Kaza sonrasında Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Abuldakir P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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