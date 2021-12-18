YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA, MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Samiye B.'ye servis minibüsü çarptı. Kaza anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Bademli mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki M.Ç., yönetimindeki 03 KV 856 plakalı servis minibüsü, okul servisinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Samiye B.'ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan yayanın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan lise öğrencisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, servis minibüsü sürücüsü M.Ç. hakkında adli işlem yaptı. Öte yandan kaza anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sırtında çantasıyla servisten inen öğrenci Samiye B.'nin servis aracının arkasından geçtiği görülüyor. Karşıya geçmek için yürüyen Samiye B.'nin refüje 1 adım kala başka bir servis minibüsünün çarpması ve savrulması da yine araç güvenlik kamerasına yansıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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