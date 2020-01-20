Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu
Haberler » 3. Sayfa » Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu - Haberler

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

20.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:51
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 46 ABU 774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Bağdatlı'ya (65) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri