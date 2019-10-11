Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptıANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

11.10.2019 20:50
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Akyurt'ta Çankırı Devlet Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki P.Ç. isimli vatandaşa kamyon çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine ambulans ve emniyet ekipleri olay yerine intikal ederken P.Ç.'nin çarpmanın etkisiyle yaşamını kaybettiği belirlendi. 06 DK 3464 plakalı kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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