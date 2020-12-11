Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

11.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:37
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

İZMİT'te eşiyle beraber gezmeye çıkan Cahit Yeşilbaş (75), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İZMİT'te eşiyle beraber gezmeye çıkan Cahit Yeşilbaş (75), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. 

Kaza saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Eşiyle beraber gezmeye çıkan Cahit Yeşilbaş, yolun karşısına geçmek isterken 06 FN 1732 plakalı Barış K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Cahit Yeşilbaş'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Sürücü Barış K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazanın ardından yaşanan olayı anlatan Cahit Yeşilbaş'ın eşi İclal Yeşilbaş, "Nasıl olduğunu anlamadık bile, bir anda eşime çarptı daha sonra eşim yere yığıldı" dedi.


Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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