Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, araçların altında kalarak can verdi
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Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, araçların altında kalarak can verdi

ANKARA'da, yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan Musa Narlı'ya otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, araçların altında kalarak can verdi
12.09.2020 01:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:33

ANKARA'da, yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan Musa Narlı'ya otomobil çarptı. Yoldan geçen başka araçların da altında kalan Narlı, feci şekilde can verdi. 

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Narlı, Ankara Şehir Hastanesi'nde kalan yakınını ziyaret edip geri dönerken, yolun karşısına geçmek için bulvara çıktı. Bu sırada Kızılay yönünde giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 DE 8288 plakalı otomobil, Narlı'ya çarptı. Otomobil, yaklaşık 100 metre ileride dururken Musa Narlı, yoldan geçen başka araçların da altında kaldı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın uzuvları bulvara saçıldı. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı ve bulvarı tek taraflı araç geçişine kapattı. Musa Narlı'nın yakınları, olay yerine gelerek cenazeyi teşhis etti. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından Musa Narlı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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