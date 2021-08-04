Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kepez istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan B.H. idaresindeki 67 TZ 453 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen H.İ.'ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar yardımına gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza sonrası olay yerinde, polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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