Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadına yoluna karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadına yoluna karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. yönetimindeki 09 BN 108 plakalı otomobil seyir halinde iken, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Olay yerine ilk olarak 112 motorize ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER