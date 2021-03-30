Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kazada kadın yaralandıKaza, Said'i Nursi Bulvarı Mehmetçik kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kazada kadın yaralandı

Kaza, Said'i Nursi Bulvarı Mehmetçik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet D. (53) idaresindeki 21 DZ 515 plakalı Renault marka otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Jamila Nejjar (56) isimli yabancı uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 Acil ekipleri ve polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı kadını ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedeavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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