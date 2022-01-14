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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına araba çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına araba çarptı. Üşümesin diye vatandaşların üzerine battaniye örttüğü yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddenin karşısına geçmeye çalışan Şirin Y. isimli kadına 34 LR 1763 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ekipler gelene kadar yerde yatan kadın üşümesin diye çevredeki vatandaşlar battaniye getirip yaralının üzerine örttü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile çalışma başlatırken, kaza nedeniyle caddede yoğun araç trafiği oluştu. - İSTANBUL

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