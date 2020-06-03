Yolun karşısına geçmek isteyen kadın; ezilmekten son anda kurtuldu Yolun karşısına geçmek isteyen kadın; ezilmekten son anda kurtulduKırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, ezilmekten son anda kurtuldu.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadın; ezilmekten son anda kurtuldu

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. Hemen yanında olan kazanın teğet geçtiği kadın, hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti.

KIRIKKALE (DHA)

Kaynak: DHA