Yolun karşısına geçmek isteyen kadın; ezilmekten son anda kurtuldu
Yolun karşısına geçmek isteyen kadın; ezilmekten son anda kurtulduKırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, ezilmekten son anda kurtuldu.
03.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:43
Yolun karşısına geçmek isteyen kadın; ezilmekten son anda kurtuldu
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. Hemen yanında olan kazanın teğet geçtiği kadın, hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti.
KIRIKKALE (DHA)
Kaynak: DHA